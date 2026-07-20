Пчёлы вылетели из Хабаровска на Сахалин специальным рейсом

В Хабаровске специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 47 пчелосемей, которые отправили авиарейсом на Сахалин, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Получателями необычного груза стали пасечники Сахалинской области. Перед отправкой были оформлены все необходимые ветеринарные сопроводительные документы.
Пчёл перевозили в специальных пчелопакетах. Каждый из них представляет собой вентилируемый ящик, в котором находятся 1,2−1,5 килограмма пчёл, около трёх килограммов корма, рамки с расплодом и пчелиная матка возрастом до двух лет.
Такая упаковка позволяет безопасно транспортировать насекомых на большие расстояния и сохранить жизнеспособность пчелосемей во время перелёта.