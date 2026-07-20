Пчёлы вылетели из Хабаровска на Сахалин специальным рейсом

Пчёл перевозили в специальных пчелопакетах. Каждый из них представляет собой вентилируемый ящик, в котором находятся 1,2−1,5 килограмма пчёл, около трёх килограммов корма, рамки с расплодом и пчелиная матка возрастом до двух лет.