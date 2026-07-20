Жители Хабаровского края могут лишиться автомобилей из-за долгов за теплоснабжение

Специалисты Хабаровскэнергосбыт (филиала ПАО «ДЭК») совместно с сотрудниками Главного управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО продолжают проводить совместные рейды по выявлению граждан, имеющих задолженность за потребленные энергоресурсы. Одной из площадок проведения мероприятий стали парковки возле крупных торговых центров в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. В ходе совместного выезда судебные приставы с помощью специального программного комплекса дистанционно проверяют автомобили по государственным регистрационным номерам на наличие у их владельцев неисполненных исполнительных производств. При выявлении задолженности к должникам применяются предусмотренные меры принудительного исполнения, включая арест имущества. Очередной рейд, прошедший на парковке торгового центра «Броско Молл», позволил выявить владельца автомобиля «Тойота Витц» с задолженностью за теплоснабжение порядка 200 тыс. руб. В соответствии с законодательством транспортное средство было арестовано и помещено на специализированную стоянку. Для возврата машины собственнику необходимо в течение 10 дней полностью погасить задолженность. — В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов Хабаровского края находится около 35 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. С начала года у должников заблокировано около 20 тыс. банковских счетов, произведено 60 арестов имущества. В принудительном порядке получено более 100 миллионов рублей, — рассказывает начальник отдела по работе с исполнительным производством и банкротами ПАО «ДЭК» Дмитрий Поляков. Хабаровскэнергосбыт напоминает: лето — не время копить долги. Подобные рейды на автопарковках у торговых центров будут продолжены. Поэтому, оставляя автомобиль у магазина, важно убедиться, что все счета за коммунальные услуги оплачены вовремя.