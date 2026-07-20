Фундамент под новое здание Дальневосточного художественного музея готовят в Хабаровске

Начался второй этап строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске — ведутся работы по устройству буронабивных свай фундамента здания. «Новое здание Дальневосточного художественного музея даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством. Сегодня музей работает в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Но даже в таких условиях он остается востребованным — ежегодно здесь проходит более 40 выставок, а коллекция включает в себя уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западно-европейского, начиная с XVII века», — отметил глава региона Дмитрий Демешин. Площадь нового здания составит более 24 тысяч квадратных метров. Оно расположится на площадке вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора, на берегу Амура. Внутри разместятся залы для лекций и экспозиций, читальные и выставочные пространства, фондохранилище, реставрационные мастерские, коворкинг и творческое пространство.