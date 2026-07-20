Переданные Казахстану тигры из Хабаровского края успешно охотятся на копытных и избегают людей

Животные находятся в открытых вольерах, огораживающих естественные местообитания, в которых в будущем им предстоит осваиваться после выпуска. За тиграми наблюдают с помощью камер видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами. Взрослые особи живут по отдельности, а тигрята вместе. Они пробудут в реабилитационном центре больше времени, чем взрослые особи, — в природе они отлучаются от матери на 18—20 месяце жизни. Когда подрастут, их тоже ждет «экзамен».