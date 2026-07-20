Переданные Казахстану тигры из Хабаровского края успешно охотятся на копытных и избегают людей

В Алма-Ате состоялась казахстанско-российская рабочая встреча по вопросам реинтродукции тигра. Также российские специалисты посетили центр реинтродукции в резервате «Иле-Балхаш», где ознакомились с ходом адаптации переданных Россией Казахстану амурских тигров, высказали рекомендации и обсудили дальнейший план действий. Центр «Амурский тигр» принял участие в рабочей встрече, сообщает пресс-служба Центра.
«В России методика возвращения животных в дикую природу давно отработана и коллегам из Казахстана мы, разумеется, ее передали. Взаимодействие российских и казахстанских специалистов по вопросу восстановления популяции хищников происходит регулярно и в разных форматах. Коллеги нам звонят, обмениваются видео, впечатлениями. Сейчас мы прибыли в Казахстан, чтобы лично увидеть, как проходит адаптация хищников, обсудить дополнительно ряд вопросов», — отметил начальник Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края Юрий Колпак.
В рабочей встрече приняли участие представители профильных ведомств Казахстана и России, региональных властей Хабаровского края, научных институтов, природоохранных организаций и Московского зоопарка.
Напомним, церемония передачи амурских тигров, которая состоялась 28 мая 2026 года в рамках V Евразийского экономического форума, прошла в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Животных из России передали по межгосударственной программе по восстановлению популяции тигра в Республике Казахстан, которую реализуют природоохранные ведомства двух государств. Поддержку в реализации программы оказывает Центр «Амурский тигр».
Животные находятся в открытых вольерах, огораживающих естественные местообитания, в которых в будущем им предстоит осваиваться после выпуска. За тиграми наблюдают с помощью камер видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами. Взрослые особи живут по отдельности, а тигрята вместе. Они пробудут в реабилитационном центре больше времени, чем взрослые особи, — в природе они отлучаются от матери на 18—20 месяце жизни. Когда подрастут, их тоже ждет «экзамен».
«С момента транспортировки прошло почти два месяца и сейчас взрослые тигры, по сути, сдают первые “экзамены”. Специалисты оценивают, не утратили ли взрослые хищники навыки охоты и научились ли охотиться на местных животных. Вторая проверка — отношение к человеку: звери должны избегать встреч и затаиваться. От результатов этих проверок зависит, готовы ли животные к выпуску в дикую природу, и то, что мы видим, внушает оптимизм, — рассказал генеральный директор Центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев.
В ближайшее время специалисты примут решение о выпуске взрослых тигров в дикую природу. Перед выпуском на тигров наденут ошейники со спутниковыми модулями. Так специалисты смогут отслеживать перемещения животных и, выезжая на отмеченные места, определять, в каких местах звери охотились и отдыхали, и устанавливать фотоловушки.
Напомним, в декабре 2025 года и феврале 2026 года, согласно утвержденному Плану, специалисты из Казахстана прошли обучение в России. Хабаровские охотоведы, ветеринарные врачи и сотрудники Центра «Амурский тигр» делились с ними опытом по работе с амурским тигром, взаимодействию с местными жителями.
В мае 2026 года четыре амурских тигра были доставлены из России в Казахстан.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что после переезда в природный резерват Иле-Балхаш в Казахстане четыре амурских тигра из Хабаровского края получили имена. Их выбирали с учётом культурных и географических связей двух стран. Взрослого самца назвали Амур — в честь одной из крупнейших рек Дальнего Востока, а самке дали имя Умит, которое в переводе с казахского означает «Надежда». Имена получили и тигрята. Тигрёнка-самца назвали Тураном — по историческому названию обширного региона Центральной Азии, где когда-то обитал туранский тигр. Молодая тигрица стала Уссури — в честь дальневосточной реки, впадающей в Амур.