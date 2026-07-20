Норильчанка засудила туроператора за сорванный отпуск

В Красноярском крае суд обязал туроператора выплатить более 90 тысяч рублей жительнице Норильска за несостоявшийся отпуск в Санкт-Петербурге, о котором она давно мечтала.
В сентябре прошлого года женщина купила тур «Золотая коллекция Санкт-Петербурга на 7 дней и 6 ночей», рассчитывая посетить экскурсии, музеи и увидеть разведение мостов. Однако за несколько дней до поездки организатор сообщил, что она отменяется из-за недобора группы.
Женщине предложили замену, но уже на другие даты. Не согласившись с таким решением проблемы, она потребовала вернуть деньги за путевку, но ее проигнорировали, поэтому пришлось обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства подготовили иск. Рассмотрев его, суд постановил взыскать с ИП Романова А. Н. в пользу потребителя уплаченную сумму за турпродукт — 55 150 рублей, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей и штраф — 30 075 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
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