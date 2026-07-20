Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норильчанка засудила туроператора за сорванный отпуск

В Красноярском крае суд обязал туроператора выплатить более 90 тысяч рублей жительнице Норильска за несостоявшийся отпуск в Санкт-Петербурге, о котором она давно мечтала.

В Красноярском крае суд обязал туроператора выплатить более 90 тысяч рублей жительнице Норильска за несостоявшийся отпуск в Санкт-Петербурге, о котором она давно мечтала.

В сентябре прошлого года женщина купила тур «Золотая коллекция Санкт-Петербурга на 7 дней и 6 ночей», рассчитывая посетить экскурсии, музеи и увидеть разведение мостов. Однако за несколько дней до поездки организатор сообщил, что она отменяется из-за недобора группы.

Женщине предложили замену, но уже на другие даты. Не согласившись с таким решением проблемы, она потребовала вернуть деньги за путевку, но ее проигнорировали, поэтому пришлось обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства подготовили иск. Рассмотрев его, суд постановил взыскать с ИП Романова А. Н. в пользу потребителя уплаченную сумму за турпродукт — 55 150 рублей, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей и штраф — 30 075 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше