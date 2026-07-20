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Почти 2,7 тонны некачественной продукции изъяли в Иркутской области за полгода

Роспотребнадзор выявил нарушения маркировки, сроков годности и условий хранения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области завершило анализ результатов проверок продовольственных товаров за первые шесть месяцев 2026 года. В рамках контрольных мероприятий специалисты исследовали 9915 образцов пищевой продукции.

Из них 3,2% проб не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим параметрам, а 5,7% — по физико-химическим показателям.

— В ходе инспекций выявлены системные нарушения: отсутствие обязательной маркировки, несоблюдение сроков годности и температурного режима хранения, а также выпуск продукции, расфасованной в отсутствие покупателя. Общий объём забракованных товаров, изъятых из оборота, составил 2738,88 кг, — сообщает Управление Роспотребнодзора по Иркутской области.

По каждому факту обнаружения небезопасной продукции были приняты меры административного воздействия. Ведомство напоминает: приобретать продукты питания следует только в санкционированных торговых точках.

При покупке необходимо проверять срок годности, условия хранения и состав товара. Внимательное отношение к выбору продуктов поможет сохранить здоровье.

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