Почти 2,7 тонны некачественной продукции изъяли в Иркутской области за полгода

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области завершило анализ результатов проверок продовольственных товаров за первые шесть месяцев 2026 года. В рамках контрольных мероприятий специалисты исследовали 9915 образцов пищевой продукции.
Из них 3,2% проб не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим параметрам, а 5,7% — по физико-химическим показателям.
— В ходе инспекций выявлены системные нарушения: отсутствие обязательной маркировки, несоблюдение сроков годности и температурного режима хранения, а также выпуск продукции, расфасованной в отсутствие покупателя. Общий объём забракованных товаров, изъятых из оборота, составил 2738,88 кг, — сообщает Управление Роспотребнодзора по Иркутской области.
По каждому факту обнаружения небезопасной продукции были приняты меры административного воздействия. Ведомство напоминает: приобретать продукты питания следует только в санкционированных торговых точках.
При покупке необходимо проверять срок годности, условия хранения и состав товара. Внимательное отношение к выбору продуктов поможет сохранить здоровье.