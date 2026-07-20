Жители микрорайона в Красноярске пытаются добиться качественной воды

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела по факту некачественного водоснабжения жителей микрорайона Плодово-Ягодная станция в Октябрьском районе Красноярска.
По данным ведомства, люди годами получают воду, не соответствующую санитарным нормам, из двух аварийных скважин и водонапорной башни.
В 2019 году суд обязал организовать подачу питьевой воды, но к 2025 году проект не выполнили. Инженерные сети проложили только для одной улицы, подключение других не предусмотрено. Жителей принуждают заключать договоры с организацией, у которой нет лицензии на забор воды. Среди пострадавших — семьи участников СВО, многодетные и пенсионеры.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по краю Алексею Еремину доложить о ходе расследования и мерах по восстановлению прав граждан.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Ачинске.