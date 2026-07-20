Житель Биробиджана едва не стал жертвой мошенников после звонка о награде для погибшего сына

47-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он сообщил ложную информацию о том, что сын заявителя, погибший в ходе СВО, посмертно представлен к государственным наградам. Для оформления наград злоумышленник попросил продиктовать паспортные данные и номер СНИЛС. Следом позвонил лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что переданные документы попали к преступникам, из-за чего со счетов потерпевшего якобы осуществляются переводы на финансирование недружественных государств. Аферист убеждал мужчину перевести средства на «безопасный счет». Биробиджанец заподозрил обман, прервал разговор и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.