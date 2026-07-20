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Красноярский футбольный «Енисей» на выезде уступил «Уралу»

Накануне, 19 июля, в рамках второго тура Лиги Pari екатеринбургский «Урал» на своем поле принимал красноярский «Енисей». Поединок, прошедший на.

Накануне, 19 июля, в рамках второго тура Лиги Pari екатеринбургский «Урал» на своем поле принимал красноярский «Енисей». Поединок, прошедший на арене «Екатеринбург Арена», завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. Счет открыл полузащитник уральской команды Евгений Харин на 49-й минуте игры. На 77-й минуте Никита Морозов увеличил отрыв своей команды до двух мячей. Окончательный результат встречи установил форвард Денис Боков, забивший третий гол на 84-й минуте. В следующем, третьем туре чемпионата «Енисей» встретится с московским «Велесом» — игра состоится 26 июля.