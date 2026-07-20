Более половины опрошенных родителей планируют для детей высшее образование

«Причина номер один для выбора СПО — хорошая база для последующего поступления в вуз, о чем заявили 40% опрошенных. Особенно это актуально для тех, кто ориентируется на технические специальности», — отмечает ведущий научный сотрудник ЦЭНО Президентской академии Алексей Тищенко.