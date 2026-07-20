Более половины опрошенных родителей планируют для детей высшее образование

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Высшее образование после школы планируют получать 60% детей, среднее профессиональное — 18%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Обучение математике и естественно-научным дисциплинам в оценке родителей школьников», проведенного экспертами Президентской академии РАНХиГС, результаты есть в распоряжении ТАСС.
«Оценивая образовательные траектории после окончания школы, 60% родителей заявили, что их дети будут получать высшее образование, 18% — среднее специальное», — говорится в исследовании.
Чаще всего о выборе высшего образования говорят родители девочек, отличников и учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов. Главный мотив такого решения — желание по окончании вуза получить высокооплачиваемую работу. В тройке самых популярных направлений подготовки вузов — экономика, финансы, менеджмент; информационные и компьютерные технологии, связь; медицина.
«Причина номер один для выбора СПО — хорошая база для последующего поступления в вуз, о чем заявили 40% опрошенных. Особенно это актуально для тех, кто ориентируется на технические специальности», — отмечает ведущий научный сотрудник ЦЭНО Президентской академии Алексей Тищенко.
В опросе приняли участие более 2 000 родителей учащихся 6−11-х классов.