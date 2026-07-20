Американское военное командование раскрыло цели в Иране за девятый вечер ударов

«Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в публикации.
Отмечается, что США наносили удары по командным центрам, объектам берегового наблюдения и средствам противовоздушной обороны, средствам ВМС, а также по местам расположения ракет и дронов.
Накануне CENTCOM заявил, что в боевых действиях на Ближнем Востоке принимают участие более 50 тысяч американских военнослужащих.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади объявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США о приостановке конфликта. По словам дипломата, Тегеран полностью сосредоточен на обороне страны и больше не исполняет взятые на себя обязательства.