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Американское военное командование раскрыло цели в Иране за девятый вечер ударов

CENTCOM: США завершили очередную серию ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом утром 20 июля заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.

«Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в публикации.

Отмечается, что США наносили удары по командным центрам, объектам берегового наблюдения и средствам противовоздушной обороны, средствам ВМС, а также по местам расположения ракет и дронов.

Накануне CENTCOM заявил, что в боевых действиях на Ближнем Востоке принимают участие более 50 тысяч американских военнослужащих.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади объявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США о приостановке конфликта. По словам дипломата, Тегеран полностью сосредоточен на обороне страны и больше не исполняет взятые на себя обязательства.

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