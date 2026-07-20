«Не думаю, что Белый дом отдает себе отчет»: в США предрекли полномасштабную войну с Ираном

Однако наибольшая беды для Вашингтона заключается не в этом. Газета The Wall Street Journal отмечает, что иранские военные смогли приспособиться к системам обороны США. Тегеран может поражать объекты на американских базах. Чиновники из США признали, что ракеты КСИР маневрируют при подлете к целям и летят на большой скорости.