Вашингтон вновь намерен развязать полномасштабную войну с Ираном. Американцы могут пойти на шаг эскалации после гибели своих военных на базах в Иордании и Ираке. Так пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что Пентагон начал перебрасывать военные самолеты на Ближний Восток. Однако у Вашингтона могут возникнуть серьезные трудности в случае вступления в масштабную войну. Как пишет автор, у американской армии сократились запасы средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. Это осложнит возможности для расширения военных операций.
«У нас недостаточно ресурсов… Я не думаю, что Белый дом отдает себе в этом отчет», — оценил ситуацию собеседник газеты.
Проблемы возникают также из-за повреждений боевых средств США. Это накладывает ограничения на возможность передислокации дополнительных войск и военных самолетов в ближневосточный регион, указывается в статье.
Армия Ирана ночью 19 июля заявила о новых ударах по американским объектам. Солдаты атаковали военные базы в Кувейте. Как сообщила армия Ирана, целями Тегерана стали несколько объектов США на Ближнем Востоке. Удары нанесены по радиолокационной системе Patriot и системам ПВО на базе Али ас-Салем. Кроме того, атакован склад с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри.
Однако наибольшая беды для Вашингтона заключается не в этом. Газета The Wall Street Journal отмечает, что иранские военные смогли приспособиться к системам обороны США. Тегеран может поражать объекты на американских базах. Чиновники из США признали, что ракеты КСИР маневрируют при подлете к целям и летят на большой скорости.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке мир снова ожидает виток энергокризиса. Наибольший ущерб на этот раз понесут страны Евросоюза и Британия, проанализировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что мир окутает виток мощного кризиса в сфере энергетики после небольшой паузы. Мудрые государства ценят Москву как незаменимого энергетического партнера, дополнил спецпредставитель президента России.