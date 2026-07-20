Редкие леопарды обживают новые территории Приморья спустя 50 лет

Сразу две пары дальневосточных леопардов замечены в окрестностях Уссурийского заповедника — на территориях, где эти хищники исчезли более полувека назад. Кадры весеннего фотомониторинга поступили учёным только сейчас, и специалисты не исключают, что после зафиксированных встреч в дикой природе уже появилось потомство. Это первый в мире проект по возвращению леопардов в исторический ареал, сообщает пресс-служба «Земли леопарда».
Первую пару составили переселённый самец Leo 345M и самка Leo 375F, которая самостоятельно добралась до партнёра из материнской группировки на «Земле леопарда». Второе свидание — полностью «транслокационное»: его участниками стали самец Leo 285M по имени Юнги и самка Leo 346F по имени Маруся, которые были перемещены в заповедник в рамках программы. На снимках фотоловушек животные последовательно проходят друг за другом по одним и тем же тропам.
Первую группу леопардов переселили в Уссурийский заповедник весной 2023 года, вторую — в конце 2025-го. Сейчас новые кадры получены с территории прилегающего охотничьего хозяйства, где также обеспечиваются наблюдение и охрана. Фотомониторинг ведётся не в режиме онлайн, поэтому данные о весенних встречах стали известны только сейчас. Учёные намерены продолжить наблюдения, чтобы установить, появились ли котята.
Долгосрочная цель программы транслокации, реализуемой Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН при поддержке «Земли леопарда», АНО «Дальневосточные леопарды» и Минприроды России, — формирование в южной части Сихотэ-Алиня новой устойчивой группировки численностью не менее 25 особей. Она должна быть генетически связана с ядром популяции на «Земле леопарда».
Котенка зафиксировали фотоловушки нацпарка, хищнице около пяти лет, и это её первое подтвержденное потомство.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, на территории нацпарка леопарды продолжают активно размножаться: недавно впервые стала мамой известная самка Сахаринка.