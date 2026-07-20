Редкие леопарды обживают новые территории Приморья спустя 50 лет

Сразу две пары дальневосточных леопардов замечены в окрестностях Уссурийского заповедника — на территориях, где эти хищники исчезли более полувека назад. Кадры весеннего фотомониторинга поступили учёным только сейчас, и специалисты не исключают, что после зафиксированных встреч в дикой природе уже появилось потомство. Это первый в мире проект по возвращению леопардов в исторический ареал, сообщает пресс-служба «Земли леопарда».