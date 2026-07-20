В Новосибирске из-за аварий отключили горячую воду в 427 домах

Также сложности с горячей водой возникли в Дзержинском районе (45 домов), Центральном (28 домов), Железнодорожном (18 домов), Калининском и Советском районах (по 17 домов). В Ленинском, Октябрьском и Кировском районах ситуация менее масштабная, там отключили от 1 до 8 домов.