В Новосибирске из-за аварий отключили горячую воду в 427 домах

В Новосибирске произошло аварийное отключение горячего водоснабжения в 427 домах. Больше всего пострадал Заельцовский район, где отключения затронули 285 зданий. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала.
Также сложности с горячей водой возникли в Дзержинском районе (45 домов), Центральном (28 домов), Железнодорожном (18 домов), Калининском и Советском районах (по 17 домов). В Ленинском, Октябрьском и Кировском районах ситуация менее масштабная, там отключили от 1 до 8 домов.
Сроки восстановления горячего водоснабжения зависят от конкретного адреса. В некоторых домах воду вернут уже вечером 20 июля. В других районах ресурс подадут утром или вечером 21 июля. Для части жителей восстановление произойдет только вечером 22 июля.