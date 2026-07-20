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В Новосибирске из-за аварий отключили горячую воду в 427 домах

Воду вернут жителям в период с вечера 20 июля до 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошло аварийное отключение горячего водоснабжения в 427 домах. Больше всего пострадал Заельцовский район, где отключения затронули 285 зданий. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала.

Также сложности с горячей водой возникли в Дзержинском районе (45 домов), Центральном (28 домов), Железнодорожном (18 домов), Калининском и Советском районах (по 17 домов). В Ленинском, Октябрьском и Кировском районах ситуация менее масштабная, там отключили от 1 до 8 домов.

Сроки восстановления горячего водоснабжения зависят от конкретного адреса. В некоторых домах воду вернут уже вечером 20 июля. В других районах ресурс подадут утром или вечером 21 июля. Для части жителей восстановление произойдет только вечером 22 июля.