«Сценарий конца света»: как развитие ИИ убьет цивилизацию

«Наиболее вероятный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта может быть связан не с роботами-убийцами или разумными компьютерами. Вместо этого конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, скорее всего, будет вызван снижением поступлений от подоходного налога», — следует из материала.