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«Сценарий конца света»: как развитие ИИ убьет цивилизацию

Bloomberg: снижение налоговых доходов из-за ИИ грозит концом света.

Источник: Комсомольская правда

Стремительное развитие искусственного интеллекта в перспективе способно серьезно изменить рынок труда и создать угрозу для системы подоходного налогообложения, что грозит кризисом во многих странах. Об этом пишет Bloomberg.

«Наиболее вероятный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта может быть связан не с роботами-убийцами или разумными компьютерами. Вместо этого конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, скорее всего, будет вызван снижением поступлений от подоходного налога», — следует из материала.

ИИ уже создает предпосылки для автоматизации целого ряда офисных профессий. По данным газеты, если значительная часть высокооплачиваемых рабочих мест будет заменена технологиями, государства могут столкнуться с уменьшением доходов.

При этом, как указывает издание, одновременно может вырасти нагрузка на бюджеты из-за необходимости увеличивать расходы на социальную поддержку граждан, программы переобучения и обеспечение общественной безопасности.

По оценке агентства, сочетание снижения налоговых доходов и роста государственных расходов способно привести к длительной экономической нестабильности. Под угрозой окажется финансовая устойчивость правительств и привычная модель формирования бюджетов.

Как писал KP.RU, к 2026 году ИИ займет около 1−2% рабочих мест в России, что составляет примерно 1,5 миллиона человек. IT-эксперт Федор Жилкин отметил, что массовых увольнений не будет. ИИ автоматизирует рутинные задачи в бухгалтерии, документообороте, поддержке клиентов, маркетинге и обработке данных.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ИИ необходимо активнее использовать при оказании госуслуг. Он пояснил, что в условиях цифровой трансформации система многофункциональных центров просто обязана быть тесно связана с современными технологиями.

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеда Артем Шейкин заявил, что сенаторы и депутаты не могут быть замещены искусственным интеллектом. Он добавил, что ИИ не сможет выполнят функции политиков, он не обладает чувством эмпатии.

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