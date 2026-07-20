Экипаж Международной космической станции провел сеанс связи с Хабаровским краем

На площадке Тихоокеанского государственного университета прошел сеанс прямой радиосвязи с экипажем Международной космической станции. Мероприятие состоялось в рамках XI этапа радиоэкспедиции «РТРС-25», посвященной 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети. В команду экспедиции под позывным RT25HK вошли инженеры РТРС, преподаватели и студенты ТОГУ. Команда передала в эфир азбукой Морзе поздравительное сообщение «РТРС 25 лет Хабаровск». В конце мероприятия на связь вышли члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-29», среди которых выпускник ТОГУ, Герой Российской Федерации Петр Дубров. Директор филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» Сергей Скрылов от имени коллектива РТРС и ТОГУ поздравил всех с успешной работой на орбите. Экипаж поблагодарил участников мероприятия и сотрудников радиоцентра за их труд и поздравил всех с 25-летием сети. «Успешный сеанс связи с МКС — это вдохновляющий пример. Но наша главная работа здесь, на Земле. До конца 2027 года мы введем в эксплуатацию 55 новых объектов FM-вещания. Мы продолжим развивать инфраструктуру и обеспечивать стопроцентный цифровой охват», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин. Радиомарафон продлится до 26 июля.