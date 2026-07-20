В Уссурийске зафиксировали подтопления отдельных участков

По данным спасателей, река Раздольная продолжает подниматься в среднем и нижнем течении на территории Уссурийского и Надеждинского округов. В Уссурийском округе на реке Раздольной и в нижнем течении реки Комаровка уровни воды достигли критических значений.
Непосредственно в городе Уссурийске в «красной зоне» находятся микрорайоны «Междуречье» и «Семь ветров», а также район улиц Калугина и Кузнечной.
Общий подъем воды за паводок на большинстве рек составляет 0,5−1,8 метра, на реке Раздольная — 3,4−4,5 метров.