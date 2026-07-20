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В Уссурийске зафиксировали подтопления отдельных участков

В Уссурийском городском округе Приморского края на реке Раздольная и в нижнем течении Комаровки уровни подъема воды после прошедшего циклона достигли неблагоприятных критериев, сообщает сайт Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°

По данным спасателей, река Раздольная продолжает подниматься в среднем и нижнем течении на территории Уссурийского и Надеждинского округов. В Уссурийском округе на реке Раздольной и в нижнем течении реки Комаровка уровни воды достигли критических значений.

Непосредственно в городе Уссурийске в «красной зоне» находятся микрорайоны «Междуречье» и «Семь ветров», а также район улиц Калугина и Кузнечной.

Общий подъем воды за паводок на большинстве рек составляет 0,5−1,8 метра, на реке Раздольная — 3,4−4,5 метров.

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