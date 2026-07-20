Греческие язычники назвали «Одиссею» Нолана культурной апроприацией

«Это апроприация. Там нет ни одного греческого актера», — сказал господин Панопулос в разговоре с CNN. По его словам, он разочарован тем, что культура и история Древней Греции «принадлежит всем» и «никто не спрашивает мнения самих греков о том, как должны рассказываться эти истории».