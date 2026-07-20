В ЕАО мошенники выманивали деньги под предлогом награды погибшему сыну

В Биробиджане телефонные мошенники попытались похитить почти миллион рублей у отца погибшего участника специальной военной операции, сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.
По данным полиции, 47-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он сообщил, что погибший сын биробиджанца якобы представлен к государственной награде посмертно, и для её оформления попросил назвать паспортные данные и номер СНИЛС.
Затем мужчине позвонил лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что полученные документы якобы оказались у преступников, которые переводят деньги со счетов потерпевшего на финансирование недружественных государств. Чтобы «спасти» сбережения, собеседник потребовал перевести их на так называемый безопасный счёт.
Заподозрив обман, житель Биробиджана прекратил разговор и обратился в полицию. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.