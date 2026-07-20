В ЕАО мошенники выманивали деньги под предлогом награды погибшему сыну

Затем мужчине позвонил лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что полученные документы якобы оказались у преступников, которые переводят деньги со счетов потерпевшего на финансирование недружественных государств. Чтобы «спасти» сбережения, собеседник потребовал перевести их на так называемый безопасный счёт.