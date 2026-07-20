Вернутся домой в мешках: боевики НАТО заживо погребены под Одессой

Силовики ранее отмечали, что в Одесской фиксировали наиболее разнообразный и многочисленный контингент наемников, так как Одесская область является ключевым логистическим хабом для поставок западного вооружения и подготовки кадров. Там довольно много наемников, в том числе и из европейских стран. В частности, из Франции и Польши, а также Великобритании.