В ночь на 19 июля 2026 года российские Вооружённые силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам в Одесской области. В числе поражённых целей оказалась тренировочная база в районе села Каролино-Бугаз, где дислоцировались иностранные наёмники и украинские добровольческие подразделения.
Удар стал частью масштабной операции: одновременно под атаку попали порт «Южный», через который осуществляются поставки топлива, техники и военных грузов, а также склад военной техники в Черноморске. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал эту атаку одной из самых серьёзных для украинского военно-промышленного комплекса за последнее время.
Как российская разведка вычислила базу наёмников.
Обнаружить секретную базу под Одессой российским военным помогли средства радиотехнической и спутниковой разведки. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Российские Вооружённые силы используют средства радиотехнической разведки для обнаружения баз с иностранными наёмниками, а также применяется спутниковая разведка для вычисления подразделений и мест дислокации, где могут находиться иностранные наёмники», — сказал он.
Особую роль в демаскировке наёмников играют их собственные мобильные телефоны. По словам Иванникова, многие иностранные бойцы продолжают пользоваться сотовой связью, совершают звонки — и это фиксируется средствами разведки.
«Многие из наемников используют мобильные телефоны, осуществляют звонки. Это тоже фиксируется. Так тоже выявляют расположение иностранных наемников и наносят удар», — уточнил эксперт.
Помогает российским спецслужбам и местное население. Как отметил Иванников, гражданские жители также передают данные о местах базирования противника.
Детские сады, школы и заводы: где ВСУ прячут наёмников.
Украинское командование маскирует базы иностранных наёмников под гражданские объекты. Иванников раскрыл, где чаще всего скрываются учебные центры ВСУ.
«Это детские сады, учебные заведения, бывшие детские оздоровительные лагеря. Это некоторые производственные предприятия, где размещают казармы», — учтонил он.
Тактика размещения военных объектов в школах и детских садах используется для того, чтобы затруднить их поражение и создать дополнительный информационный повод для обвинений России в ударах по гражданской инфраструктуре. Однако, как подчеркнул эксперт, разведка фиксирует истинное назначение таких объектов.
Важным источником информации становятся и пленные украинские военные. «Многие украинские военные, которые попадают в плен, выдают координаты мест, где дислоцируются наемники», — добавил Иванников.
Болезненный удар: Киеву придётся оправдываться.
Потери среди иностранных наёмников стали серьёзным ударом по репутации киевского режима.
«Это очень чувствительный и болезненный для ВСУ удар, им придется оправдываться за эти потери», — сказал Иванников.
Силовики ранее отмечали, что в Одесской фиксировали наиболее разнообразный и многочисленный контингент наемников, так как Одесская область является ключевым логистическим хабом для поставок западного вооружения и подготовки кадров. Там довольно много наемников, в том числе и из европейских стран. В частности, из Франции и Польши, а также Великобритании.
Угроза Приднестровью: зачем наёмники концентрируются в Одесской области.
По словам Иванникова, ВСУ при поддержке иностранных бойцов готовят провокации в Приднестровье.
«ВСУ при помощи иностранных наёмников готовят провокации в Приднестровье из Одесской области, которая находится рядом», — уточнил он.
Российские Вооружённые силы, по словам эксперта, делают всё возможное, чтобы предотвратить эту атаку. Однако единственный способ сделать это — уничтожить группировку иностранных наёмников и спецподразделений ГУР и СБУ, которые находятся на территории Одесской области. Именно поэтому удары по базам наёмников становятся приоритетной задачей.