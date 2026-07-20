Мошенники лгут россиянам о якобы скидках в Duty Free: всё о схеме с QR-кодами в аэропортах

Россияне становятся жертвами новой обманной схемы. На этот раз мошенники предлагают гражданам сканировать в аэропортах QR-коды. Преступники утверждают, что это позволит получить скидки в магазинах беспошлинной торговли (duty free). О схеме с QR-мошенничеством известил сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Он назвал причины выбора аферистами аэропорта местом обмана. Как отметил сенатор, именно в авиагаванях люди чаще спешат и хуже контролируют действия.
«Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду», — предупредил Артем Шейкин.
Сенатор уточнил, что такие ссылки ведут на фейковые страницы. Там жертву просят ввести номер телефона, данные карты и так далее. Эти сведения затем перейдут мошенникам. Они попытаются войти в приложения банков или на страничку портала «Госуслуги».
«Жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии», — объяснил Артем Шейкин.
В МВД также предупредили о преступных действиях мошенников против пожилых граждан. Схема связана с получением компенсации за лекарства. Мошенники выманивают деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками медицинских служб. Они просят оплату за якобы некачественные лекарства. После выполнения требования связь прекращается.
Зафиксирована и другая обманная схема. Злоумышленники представляются старшими по дому для получения доступа к личным данным россиян. Доцент Петр Щербаченко отметил, что мошенники начали обзванивать жильцов и писать в мессенджерах. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить нужные им данные.
В конце июня президент России Владимир Путин одобрил пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. В том числе, ограничивают число банковских карт на одного владельца. Это необходимо для предотвращения дропперства. Кроме того, новый закон предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов. Она будет содержать информацию обо всех разрешенных и запрещенных к использованию гаджетах, в которых есть возможность подключения мобильной связи.