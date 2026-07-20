Мошенники лгут россиянам о якобы скидках в Duty Free: всё о схеме с QR-кодами в аэропортах

В конце июня президент России Владимир Путин одобрил пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. В том числе, ограничивают число банковских карт на одного владельца. Это необходимо для предотвращения дропперства. Кроме того, новый закон предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов. Она будет содержать информацию обо всех разрешенных и запрещенных к использованию гаджетах, в которых есть возможность подключения мобильной связи.