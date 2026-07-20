Никита Пресняков опубликовал фото с возлюбленной и ее сыном из похода в горах

Возлюбленная музыканта и актера Никиты Преснякова Карина Филимонова разместила на своей странице в соцсети свежие фото. Она опубликовала селфи с артистом и своим маленьким сыном Лукой во время их путешествия в горы.
По ее словам, они решили отправиться в поход без долгой подготовки. Маршрут оказался непростым: подъем по каменистой тропе занял около часа, а по дороге существовал риск встретить змей.
— Мы вчера устроили спонтанную поездку на хайк и, честно говоря, думали, что ничего не получится. Надо было подняться в гору, усыпанную бесконечными камнями, ползти вверх где-то 40−60 минут, — рассказала она.
Девушка уточнила, что для ее сына это стало первым подобным опытом. Несмотря на сложности, они добрались до вершины, где смогли полюбоваться закатом над Лос-Анджелесом.
Также Филимонова рассказала о забавном моменте, который произошел во время прогулки.
— Видео, как Никита поднял Луку над горой и крикнул: «Симба», не буду выкладывать — там мой ржач перекрыл все, — с юмором добавила она.
В июне Никита Пресняков поздравил с днем рождения сына своей новой возлюбленной, модели Карины Филимоновой. Ребенку исполнилось три года. На своей странице в соцсети он опубликовал видео, где мальчик бодро шагает под ритмичную музыку.