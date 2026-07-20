Аферисты создают поддельные сайты и сообщества детских лагерей

Кроме того, эксперт отметил схему, когда мошенники через соцсети распространяют сообщения якобы от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе на льготную путевку в лагерь. Для голосования предлагается перейти по ссылке, авторизоваться через мессенджер и ввести код подтверждения. Но в реальности это проводит к краже аккаунта в соцсети или на «Госуслугах».