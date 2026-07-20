Аферисты создают поддельные сайты и сообщества детских лагерей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм, выставляют на них цены в 2−3 раза ниже рыночных, а после получения средств за путевки удаляют всю информацию и ссылку, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
«Самая распространенная схема — поддельные сайты и сообщества, копирующие известные детские лагеря и турфирмы. Мошенники добавляют яркое оформление и поддельные отзывы, а цены на путевки ставят в 2−3 раза ниже рыночных. Для ускорения решения искусственно создается ажиотаж: сообщается, что “мест почти не осталось” или “акция действует только сегодня”, а оплату просят перевести на карту физического лица. После получения денег сайт или сообщество исчезает», — предупредил он.
Кроме того, эксперт отметил схему, когда мошенники через соцсети распространяют сообщения якобы от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе на льготную путевку в лагерь. Для голосования предлагается перейти по ссылке, авторизоваться через мессенджер и ввести код подтверждения. Но в реальности это проводит к краже аккаунта в соцсети или на «Госуслугах».
Похожим образом действуют и мошеннические чат-боты, которые под видом «приема заявок» или «бронирования путевки» собирают персональные данные и коды подтверждения, добавил Морев.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендую проверять лагерь или турфирму через официальный реестр, искать независимые отзывы и звонить по официальному телефону для подтверждения бронирования. Оплачивать путевку стоит только на расчетный счет организации, а не переводом частному лицу, и обязательно требовать договор и кассовый чек», — закончил он.