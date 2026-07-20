В Лесосибирске предприниматель получил условный срок за контрабанду древесины

В Лесосибирске суд признал директора ООО «Тара» виновным контрабанде стратегически важных ресурсов, сообщает прокуратура Красноярского края.
Установлено, что в период с 2021 по 2025 год предприниматель организовал вывоз в Китай и другие страны пиломатериалов ценных хвойных и лиственных пород. Чтобы придать незаконным поставкам видимость легальности, в документы вносились недостоверные сведения о происхождении леса и его поставщиках. Для этого фигурант привлек знакомого.
В результате через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно переместили около 1 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 6,6 млн рублей.
Схема по незаконному выводу древесины за пределы России работала до тех пор, пока сотрудники таможни не остановили очередную партию.
За совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а также п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК, директору коммерческой организации назначили 6 лет условного лишения свободы. Кроме того, суд конфисковал в доход государства более 6,6 млн рублей и изъятую лесопродукцию.
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