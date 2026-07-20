В Лесосибирске предприниматель получил условный срок за контрабанду древесины

Установлено, что в период с 2021 по 2025 год предприниматель организовал вывоз в Китай и другие страны пиломатериалов ценных хвойных и лиственных пород. Чтобы придать незаконным поставкам видимость легальности, в документы вносились недостоверные сведения о происхождении леса и его поставщиках. Для этого фигурант привлек знакомого.