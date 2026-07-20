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Вода для жителей Донецка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 тонн питьевой воды дончанам привезли местные предприниматели.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 тонн питьевой воды дончанам привезли местные предприниматели.

Рассказал глава города Алексей Кулемзин.

Бесплатную доставку в выходные дни организовали в Кировский и Калининский районы города.

Об этом сообщил ТГ-канал главы Донецка.

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