Странам Запада требуются стратеги, чтобы избежать вооружённого конфликта с Российской Федерацией, заявил профессор Джон Миршаймер.
Он уточнил, что речь идёт о людях, которые умеют мыслить стратегически.
«Угрожать России — значит, рисковать катастрофой, ведь это страна, до зубов вооружённая ядерным оружием. Идея, что мы можем выбить Россию из числа великих держав и нам за это ничего не будет, — почему в это вообще кто-то верит? Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе требуется элита, умеющая мыслить стратегически», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Профессор Чикагского университета отметил, что РФ побеждает в конфликте на Украине.
«Если украинцы начнут активно сдавать позиции, что сделают европейцы? Можно представить, что им придётся усилить давление, и русским тогда тоже придётся усилить давление. Это очень опасная ситуация, и это может очень плохо кончиться», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам Миршаймера, страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС.