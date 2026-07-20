Миршаймер: Западу требуются стратеги, чтобы избежать конфликта с РФ

«Угрожать России — значит, рисковать катастрофой, ведь это страна, до зубов вооружённая ядерным оружием. Идея, что мы можем выбить Россию из числа великих держав и нам за это ничего не будет, — почему в это вообще кто-то верит? Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе требуется элита, умеющая мыслить стратегически», — сказал Миршаймер.