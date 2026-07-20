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Стоянку автомобилей запретят на улице Связи во Владивостоке

Новые дорожные знаки установят возле дома № 20 после жалоб жителей на затрудненный проезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Схему организации дорожного движения изменят на улице Связи во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации города.

«Нововведения запретят стоянку машин в районе Связи, 20, что поможет обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Решение приняли после обращений местных жителей, которые пожаловались на припаркованные вдоль дороги автомобили, затрудняющие проезд транспорта. После проверки специалисты пришли к выводу о необходимости ограничить стоянку на этом участке.

В районе дома установят дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки», а также таблички «Работает эвакуатор», предупреждающие водителей о возможной эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением требований.

Автомобилистов просят заранее обратить внимание на изменения и соблюдать требования новых дорожных знаков.