Стоянку автомобилей запретят на улице Связи во Владивостоке

Схему организации дорожного движения изменят на улице Связи во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации города.
«Нововведения запретят стоянку машин в районе Связи, 20, что поможет обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.
Решение приняли после обращений местных жителей, которые пожаловались на припаркованные вдоль дороги автомобили, затрудняющие проезд транспорта. После проверки специалисты пришли к выводу о необходимости ограничить стоянку на этом участке.
В районе дома установят дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки», а также таблички «Работает эвакуатор», предупреждающие водителей о возможной эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением требований.
Автомобилистов просят заранее обратить внимание на изменения и соблюдать требования новых дорожных знаков.