В Приморье обнаружили 25 тонн курицы из Китая с остатками антибиотика

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» обнаружил небезопасные остатки противомикробного препарата в крупной партии мяса курицы из Китая. Речь идет о 25,2 тонны замороженной куриной голени, которая поступила в край и хранилась на складе временного хранения во Владивостоке. Пробы отобрал государственный инспектор Россельхознадзора, после чего их направили на лабораторный анализ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".