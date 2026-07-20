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В Приморье обнаружили 25 тонн курицы из Китая с остатками антибиотика

В замороженной голени нашли препарат, запрещенный в мясе птицы.

Источник: Комсомольская правда

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» обнаружил небезопасные остатки противомикробного препарата в крупной партии мяса курицы из Китая. Речь идет о 25,2 тонны замороженной куриной голени, которая поступила в край и хранилась на складе временного хранения во Владивостоке. Пробы отобрал государственный инспектор Россельхознадзора, после чего их направили на лабораторный анализ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Исследование показало наличие антибактериального препарата, который применяют в медицине, но его остатки в пищевых продуктах строго нормируются. В данном случае содержание превысило допустимые значения, что делает продукцию потенциально опасной для здоровья. Партию признали не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы».

Результаты передали в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Это первый случай превышения препарата в пищевой продукции в этом году.