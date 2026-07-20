Свидание двух пар леопардов впервые за полвека зафиксировали в окрестностях Уссурийского заповедника

В окрестностях Уссурийского заповедника впервые за 50 лет зафиксированы две пары дальневосточных леопардов. Животные появились в части исторического ареала, откуда они исчезли еще в прошлом столетии. Переселение леопардов проводится в рамках программы транслокации — первого в мире проекта по возвращению краснокнижных хищников в их исконные места обитания. Первую группу переселили весной 2023 года, вторую — в конце 2025-го. На новых кадрах с фотоловушек оказались две пары. На снимках хищники проходят перед камерами друг за другом. Весенние материалы поступили ученым только сейчас, поэтому не исключено, что у пар уже могли появиться котята. Источник: «Земля леопарда» — дирекция заповедников.