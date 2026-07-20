С 1 сентября все будут платить по-новому: Как не потерять деньги при оплате QR-кодом

Формально клиент сам отсканировал код и сам подтвердил перевод — с точки зрения банка это его добровольное распоряжение своими средствами. Но по факту человека ввели в заблуждение относительно личности получателя, а это уже основание для заявления не только в банк, но и в полицию — по статье о мошенничестве.