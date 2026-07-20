Без права на ошибку: собрать грибы и остаться в живых

Мифом считается и мнение, что личинки грибных мух едят только безопасные грибы. На самом деле червивость не гарантирует безопасность, пояснил биолог. В свою очередь приятный запах и вкус также не являются показателями того, что сырые грибы можно пробовать на вкус. Делать это запрещено, поскольку аманитины действуют даже в микроскопических дозах. Они термостабильны: сохраняют смертоносную силу даже после нескольких часов кипячения. Поэтому суждение, что длительное отваривание грибов со сливом воды помогает избавиться от любого яда, ложно. Такой способ подходит только для удаления горького млечного сока, например у волнушек, но не для обезвреживания смертельно ядовитых грибов.