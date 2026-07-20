Воссоздать костюм любимого сказочного героя приглашают юных хабаровчан

В Хабаровском крае до 26 июля принимают заявки на участие в конкурсе костюмированной декламации «Нарядись в сказку». Работы ждут от детей до 12 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для участия необходимо выбрать любимого сказочного героя и создать его костюм. Далее нужно записать видеовизитку с рассказом о персонаже и разработке костюма, а также прочитать отрывок из сказки. Заполненную заявку отправляют по ссылке.
Образы участников зрители увидят 2 августа в 16:00. Показ пройдет в рамках Краевого книжного фестиваля «Золотая Ригма» на территории Краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского у сцены «Ракушка».
Помимо конкурса, в программу 1−2 августа войдут творческие встречи с писателями и поэтами, презентации новых книг, концертная программа, выставки, различные мастер-классы и викторины.
Например, Хабаровская краевая библиотека для слепых обучит всех желающих письму и чтению по шрифту Брайля. Кроме того, на мероприятии можно будет ознакомиться с изготовлением игрушек, оберегов и рисованием.
— Летний книжный фестиваль «Золотая Ригма» по традиции направлен на популяризацию чтения, книжной культуры, русского языка и литературы, укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, — рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.
На фестивале также проведут встречи, посвященные писателям-юбилярам 2026 года. В их число вошли П. С. Комаров и В. П. Сысоев со знаменитой повестью «Золотая Ригма». Кроме того, на мероприятии расскажут и о Муравьеве-Амурском.
Участие в выставках традиционно примут библиотеки муниципальных районов Хабаровского края.