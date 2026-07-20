Воссоздать костюм любимого сказочного героя приглашают юных хабаровчан

На фестивале также проведут встречи, посвященные писателям-юбилярам 2026 года. В их число вошли П. С. Комаров и В. П. Сысоев со знаменитой повестью «Золотая Ригма». Кроме того, на мероприятии расскажут и о Муравьеве-Амурском.