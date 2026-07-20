«Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России Это то, что Линдси* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!» — написал глава Белого дома.
Напомним, американские сенаторы представили обновленный вариант законопроекта о введении санкций против России. Они предлагают установить вторичные пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для государств, которые помогают обходить действующие ограничения.
Ранее представители Демократической партии в Конгрессе США выступили за принятие законопроекта, подготовленного покойным сенатором Линдси Грэмом*, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России.
Конгрессвумен Джинн Шахин отметила, что принятие документа стало бы продолжением политического наследия Грэма* и реализацией инициатив, которые он поддерживал. Она добавила, что законопроект направлен на поддержку Украины.
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщал, что крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Он уточнил, что публично данный вопрос не поднимается.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями. По его словам, попытки Запада оказать давление на Москву посредством санкций обречены на провал и принесут ущерб в первую очередь самим инициаторам санкционных мер.
Как писал KP.RU, санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за санкций против России. Он подчеркнул, что так в США расплачиваются за неправильные решения.
*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.