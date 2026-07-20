Жителей Хабаровского края приглашают рассказать историю своей семьи

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в двух конкурсах, посвященных сохранению исторической памяти и увековечению памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МАХ-канал «Минкульт 27 Z».
Первый всероссийский конкурс приурочен к Году единства народов России. Участникам предлагают представить собственные проекты, посвященные различным периодам истории страны. Всего предусмотрено 12 номинаций, среди которых — краеведение, сохранение региональной истории и проекты о выдающихся деятелях России. Прием заявок продлится до 9 октября.
Также продолжается прием работ на международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Его участникам предлагают рассказать о судьбах людей, переживших оккупацию, принудительный труд, карательные операции и другие трагические события военных лет.
Работы принимаются в нескольких номинациях, включая публицистику, научные исследования, видеопроекты, поисковую деятельность, создание маршрутов исторической памяти, благоустройство мемориалов и восстановление судеб советских военнопленных. Подать конкурсные материалы можно до 25 сентября.