Жителей Хабаровского края приглашают рассказать историю своей семьи

Также продолжается прием работ на международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Его участникам предлагают рассказать о судьбах людей, переживших оккупацию, принудительный труд, карательные операции и другие трагические события военных лет.