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Памятник прапорщику Комарову открыли в столице Дальнего Востока

Памятник первому строителю поста Владивосток прапорщику Николаю Комарову открыли в столице Дальнего Востока.

Источник: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественном мероприятии в субботу, 18 июля.

Монумент, установленный на сопке Орлиное гнездо, создал скульптур Алексей Бокий, известный Владивостоку по памятнику Элеоноры Прей на Светланской. Рядом с бронзовым Николаем Комаровым установлен металлический Андреевский флаг. Все работы оплатили меценаты.

Олег Кожемяко подчеркнул, что монумент в парке Орлиное Гнездо будет еще одним местом культурного отдыха для жителей и гостей края.

Глава Приморья во время торжественной церемонии вручил Почетную грамоту Губернатора края председателю фонда памяти Николая Комарова Марине Дубовик, отмечает пресс-служба регионального кабмина.