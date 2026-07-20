Памятник прапорщику Комарову открыли в столице Дальнего Востока

Монумент, установленный на сопке Орлиное гнездо, создал скульптур Алексей Бокий, известный Владивостоку по памятнику Элеоноры Прей на Светланской. Рядом с бронзовым Николаем Комаровым установлен металлический Андреевский флаг. Все работы оплатили меценаты.