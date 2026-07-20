Памятник прапорщику Комарову открыли в столице Дальнего Востока

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественном мероприятии в субботу, 18 июля.
Монумент, установленный на сопке Орлиное гнездо, создал скульптур Алексей Бокий, известный Владивостоку по памятнику Элеоноры Прей на Светланской. Рядом с бронзовым Николаем Комаровым установлен металлический Андреевский флаг. Все работы оплатили меценаты.
Олег Кожемяко подчеркнул, что монумент в парке Орлиное Гнездо будет еще одним местом культурного отдыха для жителей и гостей края.
Глава Приморья во время торжественной церемонии вручил Почетную грамоту Губернатора края председателю фонда памяти Николая Комарова Марине Дубовик, отмечает пресс-служба регионального кабмина.