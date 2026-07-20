WP: США планируют более масштабную войну с Ираном после гибели военнослужащих

По информации издания, Пентагон наращивает присутствие военных самолетов в регионе. При этом отмечается, что расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений.