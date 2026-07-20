WP: США планируют более масштабную войну с Ираном после гибели военнослужащих

Соединенные Штаты находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании и Ираке. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило издание The Washington Post.
— США планируют более масштабную войну, — заявил один американский чиновник, который знаком с внутренними обсуждениями в Белом доме.
По информации издания, Пентагон наращивает присутствие военных самолетов в регионе. При этом отмечается, что расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений.
Один из источников сообщил газете, что у Штатов недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций.
17 июля военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна перейдет на новый этап боевых действий в случае дальнейшего обострения ситуации со стороны Соединенных Штатов или попыток вторжения на территорию Ирана.