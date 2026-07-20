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Количество профильных классов в Приморье в новом учебном году вырастет до 660

Количество профильных классов в Приморье в новом учебном году вырастет с 573 до 660, откроются новые классы профессионалитета.

Источник: Правительство Приморского края

Об этом, а также о результатах государственной итоговой аттестации рассказала заместитель министра образования Приморского края Анна Меховская.

Замминистра сообщила, что в новом учебном году в системе образования Приморья вырастет количество профильных классов — если в 2025—2026 учебном году их было 573, то с сентября их количество вырастет до 660. А еще будут введены классы профессионалитета, где учащиеся 8-х и 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи, будут знакомиться с особенностями работы на производствах.

«Это наш совместный проект с министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края. В этом учебном году на территории края впервые откроются 123 таких класса», — уточнила Анна Меховская.

В новом учебном году также планируется открытие специального «Росатом»-лицея в Уссурийске. Инженерно-технологический профиль станет главными направлением обучения в лицее.

«Расширяется сеть классов Следственного комитета. Если раньше это была только школа № 17 города Владивостока, то на сегодня уже пять муниципальных образований включаются в эту программу. Следственные комитеты каждого из муниципалитетов курируют это направление. Разрабатывается образовательная программа для этих классов», — добавила заместитель министра образования региона.