Количество профильных классов в Приморье в новом учебном году вырастет до 660

Об этом, а также о результатах государственной итоговой аттестации рассказала заместитель министра образования Приморского края Анна Меховская.
Замминистра сообщила, что в новом учебном году в системе образования Приморья вырастет количество профильных классов — если в 2025—2026 учебном году их было 573, то с сентября их количество вырастет до 660. А еще будут введены классы профессионалитета, где учащиеся 8-х и 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи, будут знакомиться с особенностями работы на производствах.
«Это наш совместный проект с министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края. В этом учебном году на территории края впервые откроются 123 таких класса», — уточнила Анна Меховская.
В новом учебном году также планируется открытие специального «Росатом»-лицея в Уссурийске. Инженерно-технологический профиль станет главными направлением обучения в лицее.
«Расширяется сеть классов Следственного комитета. Если раньше это была только школа № 17 города Владивостока, то на сегодня уже пять муниципальных образований включаются в эту программу. Следственные комитеты каждого из муниципалитетов курируют это направление. Разрабатывается образовательная программа для этих классов», — добавила заместитель министра образования региона.