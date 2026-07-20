Количество профильных классов в Приморье в новом учебном году вырастет до 660

Замминистра сообщила, что в новом учебном году в системе образования Приморья вырастет количество профильных классов — если в 2025—2026 учебном году их было 573, то с сентября их количество вырастет до 660. А еще будут введены классы профессионалитета, где учащиеся 8-х и 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи, будут знакомиться с особенностями работы на производствах.