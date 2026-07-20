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Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту Волгограда

На фоне действовавших в Москве режимов беспилотной и ракетной опасности в волгоградском аэропорту.

На фоне действовавших в Москве режимов беспилотной и ракетной опасности в волгоградском аэропорту задерживаются четыре рейса из столицы.

Самолет авиакомпании «Победа» прибудет из Шереметьево с 45-минутной задержкой — вместо 9:05 в Гумраке его встретят в 9:50. В Москву волгоградские пассажиры отправятся в 10:20.

Днем горожанам, собравшимся вылететь в столицу, придется задержаться более, чем на два часа — рейс DP 6969 ожидают лишь в 16:40 вместо заявленных прежде 14:30. В сторону Шереметьево борт отправится в 17:10.

Сегодняшней ночью в Московской области практически одновременно объявили о беспилотной и ракетной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера воскресенья столицу пытались атаковать более 400 украинских дронов.

О возможном ударе БПЛА накануне вечером предупредили и жителей Волгоградской области. Угроза атаки не миновала в регионе до сих пор.

Фото Андрея Поручаева.

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