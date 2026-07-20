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Дмитрий Губерниев станет хедлайнером медиафорума в Хабаровском крае

Известный журналист и комментатор обратился к участникам форума после чемпионата мира по футболу.

Известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев передал привет Хабаровскому краю после завершения чемпионата мира по футболу. В ближайшие дни он станет главным гостем медиафорума, который впервые соберёт в регионе представителей журналистики, телевидения и современных медиа.

Обращение Губерниева прозвучало сразу после финальных событий мирового футбольного турнира. Журналист отметил, что ждёт встречи с участниками форума в Хабаровске.

«Сегодня журналистика строится не только на передаче информации, но и на диалоге с аудиторией. Дальневосточный Медиафорум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных тем и поиска новых форм взаимодействия между СМИ и обществом», — отметила заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова.

Медиафорум стартует в крае на этой неделе. В программе — встречи с известными журналистами, мастер-классы, дискуссии и площадки для обмена опытом между представителями медиасферы.

Участники смогут обсудить развитие журналистики, работу современных средств массовой информации и новые форматы общения с аудиторией.