Дмитрий Губерниев станет хедлайнером медиафорума в Хабаровском крае

«Сегодня журналистика строится не только на передаче информации, но и на диалоге с аудиторией. Дальневосточный Медиафорум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных тем и поиска новых форм взаимодействия между СМИ и обществом», — отметила заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова.