Останки домработницы из Чикаго опознали через полвека

Теперь установлено, что погибшей оказалась 69-летняя Джейн Харт, которая родилась в Огайо в семье хорватской эмигрантки. Она трудилась домработницей, а пропала в Чикаго в середине 1970-х. Причины и обстоятельства ее гибели до сих пор не раскрыты.