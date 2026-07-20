Останки домработницы из Чикаго опознали через полвека

В штате Индиана спустя полвека удалось идентифицировать женщину, тело которой было обнаружено на кукурузном поле в коробке. Как передает New York Post, речь идет об убийстве, совершенном в 1976 году.
8 октября того года фермер Норман Скоуг и его 16-летний сын Кертис нашли коробку с останками. На погибшей был брючный костюм, рядом валялся разбитый флакон духов. Следствие тогда не располагало зацепками: дело оставалось нераскрытым из-за отсутствия улик.
В 2019 году расследование было возобновлено, и останки эксгумировали, а затем передали на ДНК-анализ. Совместно с проектом DNA Doe Project удалось восстановить генетический профиль. Выяснилось, что женщина имела хорватские корни.
Теперь установлено, что погибшей оказалась 69-летняя Джейн Харт, которая родилась в Огайо в семье хорватской эмигрантки. Она трудилась домработницей, а пропала в Чикаго в середине 1970-х. Причины и обстоятельства ее гибели до сих пор не раскрыты.
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