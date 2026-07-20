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В Москве прогнозируют жаркую погоду

Температура воздуха в городе составит от плюс 28 до плюс 30 градусов.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 30 градусов ожидается в Москве 20 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 28 до плюс 30 градусов. В ночь на 21 июля температура может опуститься до плюс 20 градусов.

Ветер южный, 5−10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье 20 июля температура будет колебаться от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на 21 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 20 градусов.