В Москве прогнозируют жаркую погоду

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 30 градусов ожидается в Москве 20 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 28 до плюс 30 градусов. В ночь на 21 июля температура может опуститься до плюс 20 градусов.
Ветер южный, 5−10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье 20 июля температура будет колебаться от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на 21 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 20 градусов.