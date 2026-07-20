Кот Матроскин, Джек Воробей и Чебурашка устроили спуски в лужу: в «Бобровом логе» прошел «Летний горнолужник»

По словам генерального директора Фанпарка «Бобровый лог» Валерия Ильичева, юбилейный год стал хорошим поводом напомнить жителям города о том, что комплекс работает не только зимой, но и летом. «Нам в этом году исполняется 20 лет. Многие воспринимают Фанпарк исключительно как горнолыжный объект, однако мы показываем, что это всесезонная площадка, где летом можно отлично провести время. У нас работают аттракционы, канатные дороги, а в этом году запущен всесезонный тюбинг. А “Летний горнолужник” — уже традиционное мероприятие, которое дарит гостям хорошее настроение и возможность активно провести время в середине лета», — отметил Валерий Ильичев.