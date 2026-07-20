Кот Матроскин, Джек Воробей и Чебурашка устроили спуски в лужу: в «Бобровом логе» прошел «Летний горнолужник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Фанпарке «Бобровый лог» состоялся традиционный фестиваль «Летний горнолужник». Это ежегодные шуточные спуски с горы в костюмах на тюбингах, сапбордах и других плавательных средствах. В этом году мероприятие вошло в программу празднования 20-летия Фанпарка.
Участники подготовили яркие образы, выбрали необычный транспорт и преодолели 45-метровую трассу, финишируя в импровизированную лужу глубиной почти метр. Жюри оценивало не только скорость прохождения дистанции, но и артистизм, креативность костюма, а также количество водных брызг.
На старт вышли: семья божьих коровок, Джек Воробей, кот Матроскин, лиса Алиса и кот Базилио, Малифисента, крокодил Гена с Чебурашкой и многие другие герои сказок, кино и мультфильмов.
Главный приз соревнований — безлимитный сезонный SKI-PASS на предстоящий зимний горнолыжный сезон. Звание «Абсолютного горнолужника» завоевал Федор Пантелеев. Он эффектно спустился по трассе стоя на сапборде в образе кота Матроскина.
По словам генерального директора Фанпарка «Бобровый лог» Валерия Ильичева, юбилейный год стал хорошим поводом напомнить жителям города о том, что комплекс работает не только зимой, но и летом. «Нам в этом году исполняется 20 лет. Многие воспринимают Фанпарк исключительно как горнолыжный объект, однако мы показываем, что это всесезонная площадка, где летом можно отлично провести время. У нас работают аттракционы, канатные дороги, а в этом году запущен всесезонный тюбинг. А “Летний горнолужник” — уже традиционное мероприятие, которое дарит гостям хорошее настроение и возможность активно провести время в середине лета», — отметил Валерий Ильичев.
Помимо зрелищных спусков, для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. На территории работали интерактивные площадки и фотозоны, проходили мастер-классы по созданию леденцов и росписи камней. Музыкальную атмосферу праздника создавали DJ Senkovman и кавер-группа «КрайКомПати».
Напомним, Фанпарк «Бобровый лог» был построен компанией «Норникель» в 2006 году и сегодня является одним из крупнейших спортивно-развлекательных комплексов Красноярского края. 16+