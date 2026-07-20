Новости Красноярского края 20 июля: бензин, авиаснаряд и новый троллейбус

Автомобилисты продолжают следить за растущими ценами на бензин, пока власти контролируют обеспечение топливом жизненно важных отраслей. На маршрут в Красноярске выходит первый троллейбус местной сборки, а поклонники творчества Анны Джейн ждут новые экранизации. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 20 июля: цены на топливо и ИИ-помощник.
Красноярскстат зафиксировал существенный рост стоимости горючего. За первый летний месяц бензин в регионе подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года цифра достигла 11,93%. Для понимания масштабов: в июне прошлого года рост цен составлял менее одного процента. Общая региональная инфляция в июне текущего года оценивается в 0,79%.
Ценовой разрыв на заправках остается огромным. Крупные федеральные сети удерживают базовые значения: литр АИ-92 здесь отпускают примерно по 63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизельное топливо — 83,25 рубля.
На региональных сетях ценники выше: АИ-92 начинается от 83 рублей, АИ-95 — от 86,70 рубля, дизель обойдется в 98,70 рубля. Максимальная стоимость зафиксирована на независимых частных заправках, где литр АИ-92 доходит до 135 рублей, АИ-95 предлагают за 140 рублей, а дизель и АИ-98 обойдутся в 130 и 145 рублей соответственно.
Региональный штаб и Минпромторг контролируют ситуацию. Приоритетом выступает бесперебойное снабжение экстренных служб, северного завоза, транспортных и сельхозпредприятий. Из-за нестабильности оптового рынка одна из региональных сетей временно ограничила розничную продажу, чтобы в первую очередь обслуживать социальные объекты. Губернатор Михаил Котюков доложил об обстановке заместителю председателя Правительства РФ Александру Новаку. Вводить жесткие общекраевые лимиты власти не планируют.
Для удобства автомобилистов в приложении 2GIS заработала интерактивная карта наличия топлива. Теперь водители могут в режиме онлайн проверить запасы нужной марки перед поездкой. Более того, сервис подключил искусственный интеллект: ИИ-помощник может ответить на вопросы о наличии бензина, актуальной цене, размере очереди и действующих ограничениях на любой АЗС.
Лесные пожары в Красноярском крае 20 июля: статистика Авиалесоохраны.
Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что более 80% ликвидированных лесных пожаров в России во время летнего пика возникли из-за гроз. Жаркая и сухая погода максимально высушила лесную подстилку, создав идеальные условия для возгораний.
Эпицентрами борьбы со стихией стали районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в Красноярском крае: Эвенкийский, Туруханский, Северо-Енисейский и Енисейский округа. На сегодняшний день в регионе действует режим ЧС в лесах (он введен еще 10 июня).
Обстановка в Красноярском крае остается одной из самых напряженных в стране. По последним данным, здесь действует 101 лесной пожар, более 20 очагов уже локализовано. Борьба с огнем ведется практически вручную: из-за удаленности очагов, болотистой местности и многослойных завалов задействовать наземную технику невозможно. На помощь красноярским специалистам перебросили парашютистов и десантников Авиалесоохраны, которые применяют взрывной метод для прокладки минерализованных полос и искусственно вызывают ливневые осадки.
В России экранизируют еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн.
Творчество известной красноярской писательницы Анны Джейн получит новое воплощение на экранах. На прошедшем фестивале «Джейн-фест» представители онлайн-кинотеатра START объявили о создании сериала по роману «Восхитительная ведьма». Поклонники сами выбрали эту книгу для адаптации в результате жеребьевки. Сюжет расскажет о студентке Тане Ведьминой, которая пытается покорить сердце строгого преподавателя.
Также на фестивале анонсировали выход полнометражной экранизации психологического триллера «Поклонник». Производством занимается кинокомпания «Вольга», релиз в прокате намечен на 23 марта 2028 года. История повествует о студентке Ангелине, которая страдает от кошмаров и получает цветы от тайного поклонника. Кроме того, на «Джейн-фесте» стартовали официальные продажи новой книги «Зеленый остров».
В Красноярске выйдет на маршрут первый троллейбус местной сборки.
Сегодня, 20 июля, на дороги краевой столицы выйдет первый пассажирский троллейбус, собранный на местном заводе. Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что испытательный образец оснащен функцией автономного хода.
Для сурового тестирования машины специалисты выбрали протяженный маршрут № 5, который связывает СФУ с микрорайоном Солнечный. Длинный путь позволит максимально полно оценить возможности техники в реальных условиях. Внешне новый троллейбус легко узнать по крупной надписи на кузове: «Я собран в Красноярске». После завершения обкатки мэрия примет решение о целесообразности закупки таких машин для обновления городского автопарка.
Происшествия в Красноярске: змея на «Столбах» и снаряд на даче.
Спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда пришлось оказывать помощь туристу на «Красноярских Столбах». Днем 19 июля молодого мужчину укусила змея. Специалисты выдвижного поста оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и передали его медикам. Сотрудники нацпарка напоминают: чтобы избежать встречи с рептилиями, не стоит сходить с троп и подходить к россыпным скалам.
В деревне Старцево под Красноярском дачники обнаружили опасную находку. Во время земляных работ садоводы наткнулись на 150-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами глубокой коррозии. На место прибыли взрывотехники, которые изъяли боеприпас и успешно уничтожили его на специальном полигоне.
Погода в Красноярске на 20 июля и до конца месяца.
Прохладная и дождливая погода задержится в краевой столице как минимум до августа. Синоптики прогнозируют осадки каждый день, вероятность дождя варьируется от 50% до 90%.
В понедельник, 20 июля, температура днем составит +24 градуса, ночью похолодает до +13 градусов, дождь практически гарантирован. Во вторник и среду станет чуть теплее — до +25 градусов, но осадки продолжатся. В четверг ожидаются затяжные ливни. К выходным вероятность дождей вырастет до 75%, при слабом ветре до 1−2 метров в секунду.
Наслаждаться по-настоящему летней погодой красноярцы смогут только в августе.