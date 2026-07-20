Новости Красноярского края 20 июля: бензин, авиаснаряд и новый троллейбус

Красноярскстат зафиксировал существенный рост стоимости горючего. За первый летний месяц бензин в регионе подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года цифра достигла 11,93%. Для понимания масштабов: в июне прошлого года рост цен составлял менее одного процента. Общая региональная инфляция в июне текущего года оценивается в 0,79%.