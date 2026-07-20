Юрий Слюсарь призвал жителей Ростовской области соблюдать меры пожарной безопасности

«Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима — от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для юридических лиц. Но главное — это не штрафы. Это реальная опасность. Одно неосторожное действие может привести к большой беде. Прошу всех отнестись к ситуации максимально серьёзно. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Юрий Слюсарь.