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Юрий Слюсарь призвал жителей Ростовской области соблюдать меры пожарной безопасности

В Ростовской области установилась сухая и жаркая погода. С сегодняшнего дня на большей части территории региона действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности.

В Ростовской области установилась сухая и жаркая погода. С сегодняшнего дня на большей части территории региона действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 1 мая, однако сейчас риск возгораний значительно возрастает. Глава региона напомнил, что разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и любых отходов на всей территории области запрещено.

С начала года в регионе уже произошло 459 ландшафтных пожаров, огнём пройдено более 11 гектаров. По статистике, это меньше, чем в прошлом году, но каждый пожар — это угроза людям, их домам и природе.

«Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима — от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для юридических лиц. Но главное — это не штрафы. Это реальная опасность. Одно неосторожное действие может привести к большой беде. Прошу всех отнестись к ситуации максимально серьёзно. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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