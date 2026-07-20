За срыв поездки туроператор вернет норильчанке 1,6 стоимости путевки

Жительница Норильска решила провести отпуск в Санкт-Петербурге и купила тур, где организаторы обещали за 7 дней и 6 ночей показать «золотую коллекцию» культурой столицы России. Женщина рассчитывала побывать на экскурсиях, в музеях, полюбоваться на разведение мостов. Но незадолго до начала отпуска она получила сообщение от туроператора, что группу набрать не удалось и тур в выбранные даты не состоится. В качестве компенсации женщине предложили путевку на другие даты. Предложенные варианты норильчанке не подходили, и она потребовала вернуть деньги. Положительного результата не добилась и обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства помогли составить иск и представили интересы потребительницы в суде. Фемида встала на сторону норильчанки, туроператор обязан ей выплатить более 90 тысяч рублей: стоимость путевки — 55 150 рублей, моральный вред — 5 000 рублей, штраф — 30 075 рублей.