Российские войска провели самую масштабную атаку на военные объекты киевского режима. В ход пошли баллистические «Кинжалы» и гиперзвуковые «Цирконы». Киев обезоружен: ключевые заводы военно-промышленного комплекса, склады с западными комплектующими и логистические узлы перестали существовать. Об этой операции в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Самая массированная атака: Киев накрыло волной гиперзвука.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что российские военные методично уничтожили все остававшиеся в Киеве военные предприятия.
«Сегодня ВС РФ нанесли самый массированный удар по Киеву и Киевской области. Использовали баллистические ракеты “Кинжал”, “Циркон” и другое вооружение. Поражены все объекты военно-промышленного комплекса, в том числе и те, по которым наносили удары раньше, но противник пытался восстановить», — отметил он.
Эксперт подчеркнул важнейшую деталь: российская разведка вскрыла попытки Киева восстановить военные предприятия. Теперь эти объекты уничтожены.
«Фламинго» и «Нептунов» больше не будет.
Разведывательные данные подтверждают: удары ВС РФ поразили киевские предприятия, где выпускали системы управления для ракет, в том числе FP-5 «Фламинго», FP-7, FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Эти названия фигурировали в сводках как главная угроза для российских городов.
«Эти предприятия разрушены полностью. Идёт обезоруживание Украины. Мы поражаем производство, цеха, которые выпускали дальнобойные ракеты, дальнобойные беспилотные системы, ликвидируем склады, на которых хранились комплектующие, которые поставили западные партнеры. Все это уничтожено, выпускать больше не из чего и не на чем. Это существенно ослабит боеспособность вооружённых сил Украины», — объяснил Матвийчук.
Под удар попала полная технологическая цепочка. Как стало известно, в Киеве и области массированным ударом также поражены производство комплектующих и аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, склады с готовыми аппаратами, логистические центры, осуществлявшие поставку вооружения ВСУ. Уничтожена сама возможность собирать дроны — нет ни деталей, ни энергии, ни логистики.
Разномастный зоопарк: почему ПВО Украины оказалась дырявым зонтиком.
Ночная атака ВС РФ вскрыла абсолютную беспомощность противовоздушной обороны, которую Киеву так старательно выстраивал Запад. Анатолий Матвийчук объяснил, в чем кроется провал противника.
«Система противовоздушной обороны подразумевает работающие в комплексе системы управления, разведки и поражения. Киев получил от европейских партнеров разномастные системы, которые не согласовываются по каналам, по частотам, по системам передачи данных. Они не могут действовать в одной системе», — рассказал эксперт.
Благодаря щедрости западных партнеров Украина получила «зоопарк» из установок из разных стран, которые к тому же технически не могут противостоять современному российскому вооружению.
«Их средства ПВО практически бесполезны с точки зрения тех современных средств поражения, которые есть у нас. Они не могут работать с нашими гиперзвуковыми системами, они не могут работать на догонных курсах наших самолётов типа Су-34, Су-35. Это говорит о деградации всей украинской системы противовоздушной обороны», — добавил военный эксперт.
Итог ночи: разоружение состоялось.
Ночная массированная атака на ВПК Киева стала частью операции по разоружению Украины. Уничтожены производственные мощности, склады с деталями и готовой продукцией, что существенно снижает боевой потенциал противника.
Попытки киевского режима наладить выпуск дальнобойных средств поражения, способных бить по территории России, пресечены радикально и бесповоротно. Западные.
кураторы, вложившие миллиарды в создание «украинского ВПК 2.0», вынуждены наблюдать, как их инвестиции превращаются в дымящиеся руины. Главный сигнал ночной атаки прост: любая попытка восстановить военное производство будет немедленно пресекаться новыми, еще более разрушительными ударами.