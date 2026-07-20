Ученые объяснили «нашествие» ядовитой рыбы-фугу в Приморье

Приморские рыбаки всё чаще достают из воды необычный улов — рыбу-фугу, которая портит снасти и мешает ловле. В соцсетях уже окрестили происходящее «нашествием». Однако учёные призывают не паниковать — никакой аномалии нет. Теплолюбивые виды появляются у берегов края каждое лето, а нынешний рост их численности связан с потеплением воды. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.
«В водах Приморья многие теплолюбивые виды появляются в летне-осенний период по мере прогрева поверхностных вод. Чаще всего такие находки фиксируются в районах, подверженных влиянию теплых течений», — пояснили специалисты.
Речь идёт о Takifugu xanthopterus, или желтопёрой рыбе-собаке. Это прибрежный субтропический вид, достигающий длины до 60 сантиметров. В Японском море он встречается вдоль материкового побережья от Пусана до залива Ольга, а в заливе Петра Великого летом считается обычным. Увеличение частоты поимок учёные связывают с продолжающимся глобальным потеплением — именно оно создаёт комфортные условия для всё более массового захода этой рыбы в акваторию Приморья.
При этом в ННЦМБ ДВО РАН предупреждают: многие представители этой группы ядовиты, поэтому употреблять рыбу-фугу в пищу категорически запрещено. Даже случайное попадание токсинов в организм может привести к тяжёлому отравлению.
Напомним, фауна в акватории Приморского края меняется. Для рыбаков стало нормальным снять с крючка рыбу фугу, ну, а про тунцов нечего и говорить — теперь это чуть ли не самый вероятный улов. За путешественниками из тропиков последовали акулы, которых, впрочем, новыми гостями не назовёшь.