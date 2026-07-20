Ученые объяснили «нашествие» ядовитой рыбы-фугу в Приморье

Приморские рыбаки всё чаще достают из воды необычный улов — рыбу-фугу, которая портит снасти и мешает ловле. В соцсетях уже окрестили происходящее «нашествием». Однако учёные призывают не паниковать — никакой аномалии нет. Теплолюбивые виды появляются у берегов края каждое лето, а нынешний рост их численности связан с потеплением воды. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.