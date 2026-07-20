Ремонт дорог продолжается в подшефном Дебальцево

В этом году дорожные бригады из Хабаровского края завершают ремонт одной из главных магистралей города — улицы Ленина. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Центральной до улицы 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии. Готовность этого объекта уже составляет 88%. Одновременно дорожники трудятся на улицах Советской и Постышева. Обе дороги готовы уже более чем на 70%. Кроме того, в конце июня, подошел к финалу ремонт улицы Октябрьской в Новогригоровке. Добавим, что в прошлом году при участии Хабаровского края в Дебальцево было восстановлено свыше 32 тысяч квадратных метров дорог.