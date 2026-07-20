Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ-2026

Роналдиньо держался максимально расслабленно. Его соотечественник за рулём, напротив, чувствовал себя неловко. Это заметили очевидцы на трибунах. Участие чемпионов мира 2002 года в развлекательной программе осталось просто приятным жестом. Организаторы не стали считать всё это событие «знаковым моментом» турнира.