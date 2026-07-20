Боролся за жизнь 2 месяца: как уходил историк русского рока Андрей Бурлака

В 1973 году Бурлака перебрался в Ленинград. По образованию он был технарем — окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «оптико-электронные приборы и системы управления». Но точные науки не стали его призванием. Вся его жизнь оказалась посвящена музыке — той, что звучала из подполья, той, что в конце 1980-х наконец вырвалась на свободу.