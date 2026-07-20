Боролся за жизнь 2 месяца: как уходил историк русского рока Андрей Бурлака

Андрей Бурлака, музыкальный журналист, продюсер и главный летописец отечественной рок-музыки, ушёл из жизни на 71-м году ранним утром 19 июля. Этот день стал трагедией для всех, кто знал и ценил историю русского рока.
Что стало причиной.
Всё началось двумя месяцами ранее. 20 мая Бурлака вышел из дома и не смог дойти до метро — ему стало плохо прямо на улице. Очевидцы вызвали скорую помощь. Журналиста госпитализировали с инсультом, врачи удалили три тромба. Двенадцать дней он провёл в реанимации, а затем его перевели в Максимилиановскую больницу.
Близкие делали всё возможное, чтобы оградить Андрея Петровича от постороннего вмешательства. В палату Бурлаки неоднократно кто-то пытался получить доступ, несмотря на практически полный запрет посещений. Родственники были вынуждены обратиться с публичным призывом.
«Убедительно и настойчиво просим вас воздержаться от всех попыток связаться с больницей, узнать какую-либо другую информацию помимо той, которую его родные считают уместным публиковать, или же, в самом крайнем и, откровенно безнравственном, случае — пытаться проникнуть в больницу обманным путём», — говорилось в сообщении близких.
Они предупреждали, что проникновение в закрытое отделение чревато занесением инфекции, способной усугубить здоровье всех пациентов.
Друзья, знакомые и почитатели творчества Бурлаки желали ему выздоровления. Родственники включали ему музыку и читали комментарии от подписчиков, которые выражали свою поддержку. Но, несмотря на все усилия врачей и близких, инсульт оказался смертельным. Бурлака скончался рано утром 19 июля, примерно в 05:00 по московскому времени.
Из закрытого города в эпицентр рока.
Андрей Петрович Бурлака родился 4 ноября 1955 года в закрытом городе Красноярск-26 в семье кадрового офицера и врача-педиатра. Позднее семья переехала в Боровичи Новгородской области, где он окончил среднюю и музыкальную школы.
В 1973 году Бурлака перебрался в Ленинград. По образованию он был технарем — окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «оптико-электронные приборы и системы управления». Но точные науки не стали его призванием. Вся его жизнь оказалась посвящена музыке — той, что звучала из подполья, той, что в конце 1980-х наконец вырвалась на свободу.
С 1984 по 1989 год Бурлака руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба. Именно в эти годы ленинградская рок-сцена переживала один из самых ярких периодов своего развития. Бурлака оказался в самом центре событий, став не просто свидетелем, но и активным участником эпохи, когда русский рок выходил из подполья и обретал легальные формы.
«РИО», пластинки и главный труд жизни.
В 1985 году Бурлака основал и возглавил легендарный самиздат-журнал «РИО». Журнал выходил до 1992 года, всего было выпущено 27 номеров тиражом от 4 до 1500 экземпляров. В эпоху, когда официальная пресса почти не писала о рок-музыке, «РИО» стал для многих единственным окном в мир отечественной рок-культуры.
С 1989 по 1994 год Бурлака работал редактором Ленинградской студии грамзаписи, курируя выпуск пластинок рок-исполнителей. В качестве редактора или независимого продюсера он выпустил свыше пятидесяти альбомов российских и зарубежных музыкантов. Позднее он стал исполнительным продюсером российско-германской компании RGM.
Бурлака был одним из основателей культурно-экологического движения «Рок чистой воды». Вместе с Гошей Крупиным, Владимиром Шахриным и другими друзьями он соединил рок и экологию. Летом 1990 года на теплоходе они прошли по всей Волге с концертами, агитируя зрителей не мусорить.
Но главным трудом жизни Бурлаки стала трёхтомная «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965—2005», вышедшая в 2007 году. В основе этого монументального издания лежала уникальная картотека советских и российских рок-групп, которую Бурлака собирал с 1980-х годов.
«Не было человека, который бы знал эту музыку глубже. Его трёхтомная рок-энциклопедия должна была бы быть настольной книгой для отечественных рок-журналистов», — сказал о нём музыкант Максим Тесли.
Бурлака также был автором и соавтором книг «В ритме эпохи», «Рок-музыка в СССР», «Кто есть кто в советском роке», «Рок-блиц» и сотен статей, опубликованных в разных странах.
Уход целой эпохи.
Смерть Андрея Бурлаки — это уход целой эпохи. Той самой, когда русский рок был не просто музыкой, а явлением, менявшим сознание людей.
«Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности», — написал в своём Telegram-канале музыкант Максим Тесли (Моисеев).
Он добавил, что в те годы деятельность Бурлаки воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби. Но именно такие энтузиасты, как Бурлака, создавали историю — фиксировали каждый шаг рок-движения, записывали интервью, собирали факты, выпускали пластинки. Без них многое было бы утеряно навсегда.
Андрей Бурлака был заметной фигурой на ленинградской рок-сцене. Он выступал связующим звеном между артистами и аудиторией, совмещая литературный талант с организаторскими способностями. Как продюсер он выпустил множество пластинок, участвовал в организации концертов и фестивалей рок-музыки. Долгое время он был редактором сайта Ленинградского рок-клуба.
Информация о прощании с Андреем Бурлакой пока не объявлена. Но одно можно сказать точно: его имя навсегда останется в истории русского рока — в каждой строчке его книг, в каждой пластинке, которую он помог выпустить, в каждом номере «РИО», который когда-то передавали из рук в руки, как драгоценность.